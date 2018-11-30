كيف يمكنك تجنب الوقوع في الاحتيال المالي؟

عادل الحربي(صدى):

الاحتيال يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات التجارية والمالية على حدٍ سواء، باعتبار أن الاحتيال المالي لا يفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

ويمكن تجنب الوقوع في الاحتيال المالي، من خلال بعض الخطوات وهي:

1. عدم التهاون في المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات البنكية والكشف عنها للآخرين من غير المخولين للحصول عليها.

2. المحافظة على الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية وعدم إفشائها للآخرين.

3. استخدام أرقام سرية للبطاقات البنكية عشوائية وغير متسلسلة أو مكررة.

4. عدم تقديم المساعدة المصرفية للغرباء والمجهولين.

5. تغيير الأرقام السرية للبطقات البنكية دورياً وخاصة لدى الرجوع من السفر للخارج.

6. التأكد من موثوقية ومصداقية مواقع التسوق الإلكتروني وأنها آمنة معلوماتياً.

7. تحصين أجهزة الحاسب الآلي ببرامج حماية ضد الفيروسات والبرامج الخبيثة.

8. تجاهل الرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر وحذفها على الفور من الجوال والبريد الإلكتروني.

9. تجاهل الإعلانات عن تسديد المديونيات وتمويل المشلريع الصادرة عن جهات تمويل غير نظامية وغير مرخص لها.

10. تَجنب قبول طلبات مساعدة المجهولين والغرباء لدى استخدام لجهاز الصراف الآلي.

11. تجنب التجاوب مع المجهولين لتسديد الفواتير ورسوم الخدمات من حساباتك المصرفية.

12. أبلغ البنك فوراً عند فقدانك لبطاقتك البنكية أو الائتمانية.

13. عند استخدامك لجهاز الصراف الآلي تأكد من سلامة الموقع وأبلغ البنك فور اكتشافك لأمر مريب.

14. حدث بياناتك البنكية ومعلوماتك الشخصية من فرع البنك فقط.

15. تجاهل الرسائل النصية والالكترونية التي تزعم فوزك بجوائز عينية ونقدية واحذفها من جوالك ومن بريدك الالكتروني على الفور.