كيف ساعد برنامج المملكة في إنقاذ اقتصاد اليمن من عبث الحوثيين

سعيد العجل(صدى):

في أعقاب تدمير ميليشيا الحوثي الإرهابية للاقتصاد اليمني، تحاول المملكة أن تعيد إعمار اقتصاد اليمن من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وعدد من المشاريع المتنوعة.

وجاءت معونات المملكة لليمن، من خلال تقديم أكثر من 13 مليار دولار حتى الآن، لدعم البنك المركزي اليمني بوديعة مقدارها 2 مليار دولار أمريكي، والمساهمة في استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

وساهمت أيضًا في خلق آلاف الوظائف المتعددة للشعب اليمني الشقيق، وتوفير فرص استثمارية كبيرة من خلال مشروع مطار مأرب.

كما ساعدت في إقامة 18 مشروعًا، منهم:

1. تأهيل مطار الغيضة.

2. مشروع مياه الغيضة.

3. مستشفى سيئون.

4. مركز غسيل الكلى.

5. حفر الآبار.

6. زراعة القمح في المسيلة.

7. بناء المدارس في المهرة.

8. مركز الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

9. مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية.

10. تطوير وزيادة قدرات ميناء نشطون.

11. ترميم وتجهيز مستشفى الجوف.

12. توسعة وإعادة تأهيل مستشفى الغيضة.

13. محطتا كهرباء في سقطري.

14. مشروع توفير الطاقة الكهربائية لمركز الأمومة والطفولة.

15. التزويد بالمشتقات النفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريًا.

16. إنشاء مبنى قيادة خفر السواحل تتبع له 6 مراكز بحرية و3 مراكز برية.

17. إنشاء مراكز الأمراض المستعصية لجميع المحافظات.

18. إنشاء 500 وحدة سكنية موزعة على كل المديريات.