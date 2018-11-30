بالصور.. تايكوندو الهلال يتصدر أندية المملكة بعد انتزاعه كأس أبطال المناطق

محمد السعران(صدى):

تصدر فريق التايكوندو بنادي الهلال فرق وأندية المملكة في الترتيب العام الفترة الأولى بعد أن انتزع بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الشباب بمجموع 57 والتي أقيمت بنادي هجر بالأحساء كأول بطولة رسمية تقام على منشأة هجر الجديدة وجاء في الوصافة نادي الشباب بـ 40 نقطة وحل نادي جدة ثالثاً بـ 35 نقطة ونادي أبها رابعاً بـ 23 نقطة فيما حقق نادي الهدى كأس الفريق المثالي وحصل على جائزة أفضل لاعب حسين السعيد من نادي هجر .

وقد حضر حفل التتويج وتكريم اللاعبين نائب رئيس نادي هجر سامي القنيان وممثل مكتب الهيئة العامة للرياضة بالأحساء أحمد الدبل .