” مزراوي ” يرفض تمثيل هولندا بسبب القرآن الكريم

ماجد محمد(صدى):

فضل ” نصير مزراوي ” لاعب أياكس أمستردام الهولندي، تمثيل المنتخب المغربي لكرة القدم بدلًا من اللعب باسم هولندا .

وقال ” مزراوي ” في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن الأجواء الجميلة التي يعيشها مع زملائه في المنتخب المغربي قد سحرته، خاصة الأدعية وقراءة القرآن الكريم التي يحرصون عليها قبل كل مباراة، لافتًا إلى أن مواجهات فريقه أمام الأندية الأوروبية تخلو من هذه الأجواء.

وأوضح ” المزراوي ” ، كيفية استعداده نفسيًا لخوض المباريات الدولية بعد استدعائه إلى المنتخب المغربي من قبل المدرب الفرنسي هيرفي رونار، رغم إغراءات رونالد كومان، مدرب الطواحين الهولندية.

وأضاف ” نصير ” قائلًا: قبل الدخول إلى أرضية الملعب، نقوم بقراءة القرآن والأدعية في غرفة تغيير الملابس، تتم القراءة باللغة العربية، وهي مختلفة عن اللهجة المغربية، ولكن أفهم الآيات والأدعية، فقد تعلمت ذلك في السابق أثناء ذهابي إلى المساجد هنا (هولندا ) .