المبتعث محمد العمري ينال الدكتوراه بالقانون في بريطانيا

سعيد العجل(صدى):

حصل المبتعث محمد بن عبدالحميد بن ناصر الصالح العُمري على شهادة الدكتوراه في القانون من بريطانيا حيث كان قد تم ابتعاثه من قسم القانون بجامعة الملك سعود.

وفرحة بعودته الى وطنه قدم شاعر الأسرة العُمرية عبد المجيد بن محمد العُمري أبياتا جميلة بهذه المناسبة حيث قال:

تهانينا من الأعماق زفت

بآيات المحبةِ و الودادِ

إلى من حاز خلقاً ثم علماً

إلى الإبن العزيز أبي زيادِ

بحمدِ الله قد عدتم إلينا

و قد بوركت في يوم الحصادِ

ففي القانونِ قد نلت العوالي

بجهد في القراطس والمداد

سهرت لأجلها طول الليالي

ولم تذخر بجدٍ و اجتهاد

و إن الفوز معقودٌ بجد

وما نال العُلا أهلُ الرقادِ

ورثت السبق من أبٍ و جدٍ

فأنعم بالجوادِ ابن الجوادِ

ونحن اليوم في فرحٍ سعدٍ

و بهجتنا تغشت بالفـؤادِ

ونسألُ ربنا المولى تعالى

لك التوفيقَ مع كلِ السدادِ

صحيفة ( صدى ) تبارك الدكتور محمد العمري حصوله على الدكتوراه واسال له التوفيق في خدمة دينه ومليكه ووطنه.