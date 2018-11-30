طفل يبتلع بطارية مضغوطة في عفيف

نايف السالم(صدى):

تلقت صحة الطائف، اليوم الجمعة، بلاغ طارئ لطفل، ابتلع بطارية مضغوطة بمنطقة عفيف ” 400 كيلو شمال المحافظة. ”

وأكد عبد الهادي الربيعي، المتحدث الرسمي لصحة الطائف، أن حالة الطفل تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة في قسم جراحي متخصص، مع مخاوف من انفجار المريء، نظرًا لتفاعل البطارية مع الجسم.

وتابع أن المريض تم نقله إلى الطائف ضمن فريق طبي رافق الطفل بالمتابعة مع مختصين في جراحة الصدر بمجمع الملك فيصل الطبي، فيما سارعت عمليات الصحة إلى نقل المريض، وربط الفريق المختص بالفريق الطبي المرافق للحالة.

وأضاف أنه تم تجهيز وحدة المناظير بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، أثناء نقله، واستقبل فريق من جراحة الصدر الطفل الذي خضع لعملية جراحية عاجلة فور وصوله، وتم خلالها استخراج الجسم الحديدي، ومعالجة الأنسجة المتضررة، بعد أقل من 15 دقيقة من وصول المريض إلى الطواريء، ليتماثل للشفاء التام.