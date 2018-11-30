بالصور.. عائلة بحائل تودع عامل هندي لقراره الرحيل بعد 35 عام

علي العنزي(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور المتداولة، اليوم الجمعة، توديع عائلة سعودية بحائل، أحد عمالها من الجنسية الهندية، بعدما قرر العامل مؤخرًا العودة نهائيًا لبلاده بعد 35 عامًا قضاها في العمل لديهم.

ووثقت ” الصور ” ، جانبًا من احتفاء العائلة بالعامل ويدعى ” ميدو ” حيث اصطف الجميع كبارًا وصغارًا للسلام عليه ووداعه، تعبيرا عن تقديرهم للسنوات التي قضاها بينهم.

وقرر ” أفراد العائلة ” ، تجميع أكثر من 10 آلاف ريال تم تقديمها هدية له، وتكفل صاحب عمله بأن يرسل مبلغ مالي مكافأة شهرية للعامل طوال حياته.