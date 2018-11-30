إغلاق عدد من الطرق بسبب الأمطار في عرعر وضواحيها

نايف السالم(صدى):

تسببت هطول الأمطار، اليوم الجمعة، على عرعر وضواحيها، في إغلاق عدد من الطرق في المدينة، وسط تواجد دوريات المرور والأمن وأمن الطرق على مخارج ومداخل الطرق على طريق الشمال الدولي، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم مع توقعات باستمرار الأمطار حتى يوم الأحد المقبل.

وناشد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالحدود الشمالية، فهد بن الأسمر العنزي، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية، المواطنين والمقيمين إلى متابعة ما يصدر من تنبيهات من المديرية العامة للدفاع المدني حرصًا على سلامتهم.

ونوه بأهمية اتباع إرشادات وتعليمات السلامة عند الخروج للتنزه في عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا على أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحمايتهم متمنيًا السلامة للجميع.