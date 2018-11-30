علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليوم عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على مناطق المملكة.

وكشفت الهيئة أنه من المتوقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك علي: شمال ووسط وغرب الممكلة، الأجزاء الساحلية، الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

كما يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، المرتفعات الجنوبية الغربية.

ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكون الضباب على شمال وغرب المملكة، والمنطقة الشرقية.