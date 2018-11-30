أمجد طه يجلد أردوغان بعد رفض مدير مطار الأرجنتين استقباله: ” الناس مقامات “

طلال الضوي(صدى):

فضح أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن رفض استقباله من قبل مدير مطار الأرجنتين.

وقال طه في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر:” رفض مدير مطار الأرجنتين استقباله فقام موظفي سفارة تركيا وحدهم بذلك!”.

وأكد طه أن الناس مقامات خلال حديثه عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلا:” الأرجنتين وبشكل مهيب، ووزراء على رأسهم وزير الخارجية استقبل ولي عهد السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان وبريطانيا طلبت اللقاء معه بعد7ساعات”.