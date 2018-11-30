بالفيديو.. ” أم سعود ” في أول حديث لها بعدما أثارت جدلا واسعا بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

ظهرت ” أم سعود ” في أول حديث لها بعد أن أثارت الشارع ونالت عدد كبير من المتابعات خلال أيام عبر حسابها الذي يقود حملة مرورية توعوية.

وجذبت أم سعود عشرات آلاف المتابعين في ساعات قليلة، بينهم مشاهير وفنانون سعوديون وخليجيون، تتقدمهم الفنانة الإماراتية أحلام.

ونشرت ” أم سعود ” ، معلومات ونصائح توعوية حول المرور، وقواعد السير في الطرقات، موجهة نصائحها على وجه الخصوص للنساء اللاتي سمح لهن قبل أشهر قليلة فقط بقيادة السيارات في المملكة.

وقالت أم سعود: ” ما أدري سبب شهرتي علي ” تويتر ” ، مؤكدة أنها لا تقود السيارة بسرعة 100كم/الساعة.

ووجهت أم سعود حديثها للمذيع أثناء قيادتها السيارة، خلال لقائها ببرنامج “في أسبوع” المذاع على قناة ” إم بي سي ” ، قائلة: ” يا ويلك مني لو قلت أسرعي ” .

وأكدت أنها لا تستخدم الجوال أثناء قيادة المركبة، لافتة: ” والدي الله يرحمه من الرجال الطيبين ” .

وأثارت أم سعود ضجة كبيرة عبر مواقع السوشيال ميديا مؤخرا، وقال مغرد: ” حرام عليكم حتى هالعجوز ما سلمت منكم واستغليوتها لنشر فكركم ! ” .

ورأى مغرد آخر: ” و الله ما أثارت ولا هم يحزنون، مشاهيرنا وإعلامنا المضحك أشغلونا فيها بطريقة هزلية .. يا عييلي ويا بنيتي ” .