المشيقح: خطبة الجمعة لها دور محوري في محاربة الانحلال الأخلاقي في المجتمع

فيصل العنزي(صدى):

عبدالكريم المشيقح رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بمنطقة القصيم:على إن خطبة الجمعة لها دوراً محورياً في محاربة كل أنواع الانحلال الأخلاقي في المجتمع الإسلامي، وتعزيز القيم الإسلامية الفاضلة كالوسطية وغيرها؛ حيث يقع على عاتق الخطيب في كل حين عبء التغيير للمنكر مع الأمر بالمعروف كأصل من أصول الإسلام التي أمر بها، يقول الحق – سبحانه وتعالى – : ( يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ) ، ومن هنا لابد من الارتقاء بمنبر الجمعة وفرسانه بتطوير مهاراتهم واكسابهم مزيدا من الدورات والبرامج التي من شأنها تعينهم على أداء رسالتهم على الوجه الصحيح، ويمكن تعزيز الوسطية والاعتدال بالاستعانة بآيات الأخلاق من القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة الواردة في كتب السنّة النّبوية تارة، وباستخدام المثل والقصة تارة أخرى.

وأضاف المشيقح أن خطبة الجمعة من أنجح وسائل التأثير، ويكون دور الخطباء في بيان أهمية الوسطية والاعتدال في الدين، مع التفصيل في خطر الغلو والتفريط على الفرد والمجتمع بالأمثلة والقصص والشواهد الحياتية المعاصرة من البيئة التي يقوم بالوعظ فيها.