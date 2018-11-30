ماركا: نافاس في أسوأ أيامه مع ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الجمعة أن المدير الفني لفريق ريال مدريد سانتياجو سولاري، لن يعتمد إلا على حارس مرمى واحد فقط، هو البلجيكي تيبو كورتوا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي كان أساسيا في السنوات الاخيرة بات الآن لا يغادر مقاعد البدلاء، في ظل سياسة سولاري، وهو الوضع الأسوأ للحارس منذ قدومه إلى ريال مدريد.

وكان نافاس يشارك في دوري أبطال أوروبا بينما كورتوا يشارك في المسابقات المحلية، منذ بداية الموسم، ولكن بعد إقالة المدرب السابق لوبيتيجي، وتعيين سولاري، قرر الأرجنتيني إنهاء دور نافاس والاحتفاظ به بديلا دائما وهو ما تم في المباراتين الأخيرتين بدوري أبطال أوروبا.