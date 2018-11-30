لقاء غرامي يطيح بضابط أمريكي من منصبه بعد تنقله بمقاتلة ” إف 16 “

واشنطن(صدى):

أشارت تقارير إعلامية إلى فضيحة تسببت في الإطاحة بقائد سلاح الجو التابع للحرس الوطني الأميركي بولاية فيرمونت شمال شرقي الولايات المتحدة، موضحة أن الكولونيل توماس جاكمان أجبر على الاستقالة، بعد أن استخدم مقاتلة من طراز “ إف 16 ” للانتقال إلى ” واشنطن دي سي ” لحضور اجتماع عمل ولكن تبين فيما بعد أنه موعد غرامي.

وأوضحت التقارير أن جاكمان كان يتبادل رسائل الغزل مع شخصية لم يعرّف عنها، عملت لمدة شهرين في وزارة الدفاع الأميركية، قبل أن يرتب للاجتماع في يناير من عام 2015، مضيفة : ” استخدم جاكمان، الذي شغل منصب قائد الجناح المقاتل رقم 158 في الحرس الوطني في فيرمونت، مقاتلة من طراز إف 16 للتحليق مسافة 800 كيلومترا من مدينة بيرلينغتون في فيرمونت إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن دي سي، حيث الاجتماع.

وأخبر جاكمان تلك السيدة بأنه قد يتوجه إلى قاعدة لانغلي الجوية كخطة بديلة وبسبب سوء الأحوال الجوية وإغلاق مدارج تلك القاعدة الجوية في ذلك اليوم، و لم يتضح فيما بعد أين هبطت طائرته أخيرا.

وعندما علمت قيادات الصف الأول في قيادة الحرس الوطني في فيرمونت بما جرى، أصدروا الأوامر إلى جاكمان بأن يعود من واشنطن دي سي عبر رحلة تجارية، بعد أن أمضى ليلتين في فندق هناك، وبعد ذلك واجه أوامر أخرى بالاستقالة من منصبه، وهو يعمل حاليا في شركة البريد الوطني في فيرمونت.

وتبلغ كلفة التحليق بمقاتلة من طراز إف 16 تبلغ 8 آلاف دولار في الساعة الواحدة.