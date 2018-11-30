تعليم عسير يستضيف لقاء مكاتب التعليم بالمملكة

محمد بن طحيطح(صدى):

تستضيف الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة الإشراف التربوي لقاء مديري ومديرات مكاتب التعليم ” بنين ـ بنات ” على مستوى إدارات التعليم اعتبارا من الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام، تحت شعار ” دور قيادات مكاتب التعليم في تطوير عمليتي التعليم والتعلم ” ، وذلك بفندق قصر أبها، بحضور وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الأستاذ الدكتور عيد الحيسوني .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان أن اللقاء يبحث عدة محاور حول تطوير عمليتي التعليم والتعلم، ودور مكاتب التعليم في المملكة في ذلك، لافتا إلى أن الملتقى يتضمن ثمان جلسات تناقش أربعة محاور في اليوم الأول، تستعرض الخطط القصيرة لمدى رفع مستوى التحصيل الدراسي ” جهود واعدة ” ، ودور هيئة تقويم التعليم في دعم تقويم عمليات التعليم والتعلم، إضافة إلى مناقشة إدارة الأداء في مكاتب التعليم، ومبادرة برنامج نظام إدارة الأداء والإنتاجية، كما يتم استعراض مبادرتي برنامج ” داعم ” وبرنامج ” رفق ” .

فيما تشتمل جلسات اليوم الثاني على مناقشة خمسة محاور تشمل: منظومة قيادة الأداء، ودور مكاتب التعليم في تحسين التحصيل الدراسي للطلاب، والشراكة المجتمعية في دعم مكاتب التعليم، ودور مكاتب التعليم في دعم وتفعيل مشاريع التحول نحو التعلم الرقمي، وورشة إدارة عمليات التعليم والتعلم في مكاتب التعليم .

وأضاف آل كركمان : في ثالث أيام اللقاء ستُناقش ثلاثة محاور، تتضمن مبادرة برنامج ” حصل ” ، وتصوّر مقترح لدور مكاتب التعليم في تحقيق رؤية المملكة 2030وفق معايير الجودة، إضافة إلى التدخل السريع والفاعل لتحسين النتائج، وسيُختتم اللقاء بعرض التوصيات ومناقشتها مع ضيوف اللقاء.

وكانت إدارتا الإشراف التربوي ” بنين وبنات ” قد أتمّت تشكيل عدد من اللجان؛ لتنظيم اللقاء وصولا إلى تحقيق أهدافه.