بالفيديو.. مواطن يتكفل بزواج عامل هندي وحفل الزفاف على الطريقة الشمالية
تكفل مواطن بحفل زفاف عامل هندي يعمل لديه تقديرا له على إخلاصه، وأقيم الحفل على الطريقة الشمالية في منطقة الجوف.
وقال نواف المشويش الرويلي كفيل العريس الهندي محمد تحسين إنه خاطب السفارة الهندية لإعداد الأوراق اللازمة لزواجه من عروسه الهندية، ثم جهزوا للعرس الذي تم وسط عائلة الكفيل وأصدقاء ومعارف المكفول، وأهالي القرية.
وأشهرت العروس ” عائشة ” إسلامها من أجل الزواج بمحمد تحسين، ومكافأة على إسلامها وافق كفيلها على زواجها ومنحها يوما إجازة في الأسبوع للمبيت مع زوجها.
زفاف عامل هندي على الطريقة الشمالية.. تكفل بالزواج مواطن سعودي في قرية هديب بمنطقة الجوف
تقرير منصور المزهم#MBCinaWeek pic.twitter.com/e8WRCTqI3L
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) November 30, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59362 ] نشر منذ 41 دقيقة
هههههههههههههههههههه ماشاء الله تبارك الله ,,
,, اولاً الحمد لله على اسلام الزوجه .. الله يثبتها على دينه القويم ,, آمين ,,
,, ثانياً مبروك للعريس ، الله يهنيك بعروستك ، وباالرفاء والبنين .. آمين ,,
,, وآخراً وليس اخيراُ ، جزى الله مكفوليهما كل خير وبركه على اتمام زواج العروسين ، والتكفل باالمصاريف والإحتفال البهيج ، وشكراً لهم جميعاً على إظهار عاداتنا الحميده وحسن التعامل مع الوافدين ,,
,, والف الف نعم ونعم وانعام يزيدون باالروله ولا يهون بقية القبايل الكريمه في مملكتنا الحبيبه ,,
,, الله يوفق الجميع خير وبركه ,, آمين ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2989 ] نشر منذ 40 دقيقة
مبروك…