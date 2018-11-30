بالفيديو.. مواطن يتكفل بزواج عامل هندي وحفل الزفاف على الطريقة الشمالية

علي العنزي(صدى):

تكفل مواطن بحفل زفاف عامل هندي يعمل لديه تقديرا له على إخلاصه، وأقيم الحفل على الطريقة الشمالية في منطقة الجوف.

وقال نواف المشويش الرويلي كفيل العريس الهندي محمد تحسين إنه خاطب السفارة الهندية لإعداد الأوراق اللازمة لزواجه من عروسه الهندية، ثم جهزوا للعرس الذي تم وسط عائلة الكفيل وأصدقاء ومعارف المكفول، وأهالي القرية.

وأشهرت العروس ” عائشة ” إسلامها من أجل الزواج بمحمد تحسين، ومكافأة على إسلامها وافق كفيلها على زواجها ومنحها يوما إجازة في الأسبوع للمبيت مع زوجها.