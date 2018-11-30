جليلة تشعل الحرب على بسمة بوسيل من جديد بعد اتهام زوجها بالتقرب منها

مليكة فؤاد(صدى):

شاركت الفنانة المغربية جليلة جمهورها بصورة عادية جدا للوهلة الأولى، مما أثارت جدلا واسعا بعد تعليقها عليها.

وقالت جليلة: ” لا يمكنك أن تكوني أنا ” ، في إشارة منها للمصممة المغربية بسمة بوسيل بحسب ما ذكر متابعيها.

هذا وقد ظهرت الفنانة في مقطع فيديو هاجمت من خلاله زوجة النجم المصري تامر حسني.

وأوضحت أنها تتوجه إلى امرأة ولدت طفلها مؤخراً وليس لديها ما تقوم به، مشيرة: ” كلنا عارفين إنت من وين جاية، من الحمارة للطيارة. لذا ما بقاش تلعبي بزّاف دور الفتاة الراقية.. كلنا عارفين إنت شلون “.

وحثتها بأن تحاول التمسك بزوجها لأنه ليس متمسكاً بها، لافتة: ” عندي مسّاجات من زوجك من يومين.. ما تخلينا نحطهم ونجرحك أكثر ما أنت مجروحة ” ، مبينة: ” جليلة دائماً فوق. غصب عنك إنت يا مايكل جاكسون “.