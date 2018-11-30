بالفيديو.. السيول تجرف سيارة مواطن في تبوك
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم، عن سيارة أحد المواطنين في تبوك، حيث جرفت السيول الشديدة التي ضربت المنطقة سيارته.
والتقط المواطن فيديو للسيارة وهي وسط المياه الجارفة بينما لم يتكن من فعل أي شيء، في حين كان التعليق الغالب على المغردين الذين شاهدوا الفيديو ” الله يعوض على راعيها “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38985 ] نشر منذ 3 ساعات
معوض خير😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59370 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يخلف عليه بأبرك منها .. آمين ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11884 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا حول ولا قـــــــــــــــــــوة الا باللــــــــــــــــه العلي العظـــــــــــــــــــــــــيم
الله يعوض ويخلف عليه