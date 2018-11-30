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بالفيديو.. السيول تجرف سيارة مواطن في تبوك

بالفيديو.. السيول تجرف سيارة مواطن في تبوك
محمود البلوي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم، عن سيارة أحد المواطنين في تبوك، حيث جرفت السيول الشديدة التي ضربت المنطقة سيارته.

والتقط المواطن فيديو للسيارة وهي وسط المياه الجارفة بينما لم يتكن من فعل أي شيء، في حين كان التعليق الغالب على المغردين الذين شاهدوا الفيديو ” الله يعوض على راعيها “.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 59370 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يخلف عليه بأبرك منها .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 11884 ] نشر منذ 37 دقيقة

لا حول ولا قـــــــــــــــــــوة الا باللــــــــــــــــه العلي العظـــــــــــــــــــــــــيم

الله يعوض ويخلف عليه

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