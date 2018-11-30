بالفيديو.. سمكة مجمدة تعود للحياه بعد وضعها بمياه دافئة
أثار فيديو غريب لسمكة تعود إلى الحياه بعد تجميدها دهشة رواد موقع التواصل الإجتماعي حيث حصد أكثر من 500 ألف مشاهدة في يومين فقط .
ووفقاً لـ ” ديلي ميل ” البريطانية فقد ظهرت السمكة وهي مغطاه بالجليد ثم وضعها الرجال في المياه الدافعة لتعود مرة أخرى للحياه في مشهد لم يسبق له مثيل .
وكان نشر الفيديو عبر صفحة فيسبوك مخصصة لصيد الأسماك، يوم الأربعاء الماضي، حيث حصد المقطع أكثر من 500 ألف، مشاهدة منذ ذلك الحين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59362 ] نشر منذ 59 دقيقة
سبحان الله ,,