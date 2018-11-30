بالفيديو.. سمكة مجمدة تعود للحياه بعد وضعها بمياه دافئة

لندن(صدى):

أثار فيديو غريب لسمكة تعود إلى الحياه بعد تجميدها دهشة رواد موقع التواصل الإجتماعي حيث حصد أكثر من 500 ألف مشاهدة في يومين فقط .

ووفقاً لـ ” ديلي ميل ” البريطانية فقد ظهرت السمكة وهي مغطاه بالجليد ثم وضعها الرجال في المياه الدافعة لتعود مرة أخرى للحياه في مشهد لم يسبق له مثيل .

وكان نشر الفيديو عبر صفحة فيسبوك مخصصة لصيد الأسماك، يوم الأربعاء الماضي، حيث حصد المقطع أكثر من 500 ألف، مشاهدة منذ ذلك الحين.