بعد تعرضه للإصابة.. ” مورينيو ” يتوقع غياب سانشيز لفترة طويلة

نواف السالم(صدى):

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، توقعاته بغياب مهاجمه التشيلي ألكسيس سانشيز لأسابيع على الأقل؛ وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في العضلة الخلفية للفخذ.

وعن ذلك، قال ” مورينيو ” : ” هذه إصابة عضلية قوية، لم يخضع سانشيز بعد للأشعة المقطعية، لكنه يدرك حجم إصابته انطلاقًا من خبرته ” .

وأضاف: ” الصرخة التي أطلقها والطريقة التي تعرض بها للإصابة، تعنيان غيابه لفترة طويلة، ليست إصابة عضلية خفيفة تستغرق أسبوعًا أو 10 أيام ليتعافى منها ” .