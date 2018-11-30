عروس تقتل زوجها بمساعدة العشيق بعد 12 يوم من الزفاف
في واقعة مثيرة للإستهجان أقدمت عروس لم يمر على زواجها سوى 12 يوم على قتل عريسها بمساعدة عشيقها وصديقه بعد أن اتفقت مع العشيق على الزواج .
وتفصيلاً فقد قامت المتهمة بإبلاغ شرطة الشرقية بمصر ،بأن مجهولون قطعوا الطريق عليها بصحبة زوجها وقاموا بضربه على رأسه حتى الموت وسرقوا مشغولاتها الذهبية .
وكشفت التحريات الامنيه كذب زوجة الضحية البالغة من العمر 21 عام وأنها العقل المدبر لمقتل الزوج العريس 31 عام ، بعد أن توصلت التحقيقات أنها أكرهت على الزواج منه فيما كانت على علاقة برجل آخر .
إلى ذلك توصلت الشرطة للعشيق المتهم وصديقه وتم تسجيل إعترافات لهما بالصوت وصورة وتمثيل مسرح الجريمة ، وأحالتهم النيابة إلى فضيلة المفتي .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59370 ] نشر منذ 3 ساعات
اسحقوا راسها الحية الرقطاء الخبيثه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38985 ] نشر منذ 3 ساعات
غدر الأنثى
الله يخارجنا😐