بالصور.. جبال عسير تشكل من الطبيعة لوحات فينة رائعة

أبها(صدى):

قصور ومبانٍ تفنن أهل عسير في إنشائها لتشكل من الطبيعة الخلابة لهذه الجبال لوحات فنية جميلة ورائعة، على قمم عدد من الجبال الشاهقة في منطقة عسير.

ترسم جبال منطقة عسير لوحات فنية رائعة، حيث تتميز بإطلالتها الجميلة على وديان تهامة، بالإضافة لوجود عدد من المتنزهات والجلسات التي تجتذب السياح للاستمتاع بالجلوس فيها؛ وفي هذا السياق سنستعرض أبرز هذه المميزات.

تغطي جبال عسير مساحة 161.880 كم²، وتتكون من جبال وسهول ووديان، ويعتبر جبل ” السودة ” في عسير أعلى هذه الجبال بارتفاع 3015 كلم، ثم جبل ” فرواع ” في سراة عبيدة بارتفاع 3004كلم.

وتشمل أيضًا هذه الجبال جبل ” المجاز ” بارتفاع 2902كلم، ثم جبل ” الصهلاء ” في بللسمر بارتفاع 2837 كلم، ثم جبل ” منعاء ” بتنومة بارتفاع 2782 كلم، يليه جبل مومة بتنومة بارتفاع 2636كلم.

ووفقًا لما جاء بـ ” العربية ” ، فإن جبال عسير تتميز بأعلى متوسط لهطول الأمطار في المملكة؛ لتعرضها لموسم الأمطار الموسمية الغزيرة، حيث يتراوح متوسط هطول الأمطار من 600 ملل إلى أكثر من 1000 ملل سنويًا.

وتشتهر هذه الجبال عدد من المواقع والمتنزهات السياحية مثل ” ممشى الضباب ” في أبها ومطل السودة وغيرهما، إضافة إلى وجود التلفريك في مرتفعات السودة وجبل الحبلة، والذي يقوم بنقل السياح في رحلة ممتعة من أعلى قمة في الجبل إلى سفوح الوادي.