بالفيديو.. شاب ينقذ كلبا من الموت المحقق.. وهذه ردة فعل الأخير!
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف إنساني لشاب أثناء إنقاذه كلب من سلك حديدي وُضع حول رقبته في إحدى البراري.
وبدا في المقطع المتداول الكلب وهو مقيد بسلك حديدي وضع حول رقبته في إحدى البراري، وتدخل الشاب لفك السلك من حول رقبة الكلب وظهر الكلب فرحاً وبدأ يدور حول الشاب الذي أنقذه كأنه يحاول أن يشكره على صنيعه.
وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بموقف الشاب الذين وصفوه بالإنساني.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59370 ] نشر منذ 3 ساعات
(( وتدخل الكلب لفك السلك من حول رقبة الكلب وظهر الكلب فرحاً )) ,,
,, ههههههههههههههههههههههههه ,,
,, ماهذا يااخواننا في صدى .. الأغلاط واجد انتهوا الله يخليكم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38985 ] نشر منذ 3 ساعات
الحيوانات مثل البشر تحس وتعرف
وتحب وتكره
سبحان الله
بيض الله وجهك يامحمد والله يجعلها في موازين حسناتك
الواحد مايدري
بأي عمل يرحمه الله
Misfer MMM[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاه الله خيرا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59370 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجزاه خير .. وبيض الله وجهه وفك عنه كل ضائقة عليه ,, آمين ,,
.. وهذا هو المأمول من شبابنا وهذا هو خبرنا فيهم ,,
.. تحصل بعض التجاوزات من القلة القليله من الجهله ، ولكنها ليست متفشيه ولله الحمد ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11727 ] نشر منذ 2 ساعتين
جميل الله يكتب اجره☺
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11884 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يجزاه خير ويكتب اجره
سبحان الله كأنه يشكره على صنيعه