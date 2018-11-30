بالفيديو.. شاب ينقذ كلبا من الموت المحقق.. وهذه ردة فعل الأخير!

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف إنساني لشاب أثناء إنقاذه كلب من سلك حديدي وُضع حول رقبته في إحدى البراري.

وبدا في المقطع المتداول الكلب وهو مقيد بسلك حديدي وضع حول رقبته في إحدى البراري، وتدخل الشاب لفك السلك من حول رقبة الكلب وظهر الكلب فرحاً وبدأ يدور حول الشاب الذي أنقذه كأنه يحاول أن يشكره على صنيعه.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بموقف الشاب الذين وصفوه بالإنساني.