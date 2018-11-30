” ميجان ماركل ” تثير الجدل مجددا وتسخر من ملابس الأمير جورج

لندن(صدى):

واصلت دوقة ساسكس ميجان ماركل قرارتها الغير مألوفة على الأسرة المالكة بعد أن أصرت على كسر قواعد البروتوكول وعدم ارتداء طفلها يرتدي ملابس مشابهة لتلك التي يرتديها الأمير جورج، وخصوصاً السروال القصير.

وأكد مصدر مقرب من الأسرة قوله إن زوجة الأمير هاري ترغب في عدم الالتزام مجدداً بالتقاليد ، وكان قرارها حاسم بشأن ملابس طفلها .

الجدير بالذكر أن أخبار الخلاف بينها وبين دوقة كامبريدج كايت ميدلتون، تشتعل على صفحات وسائل التواصل الإجتماعي والتي زادها قرب مغادرة الممثلة السابقة مع زوجها الأمير هاري القصر الملكي.