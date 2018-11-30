8 فوائد للبصل الأخضر لن تتخلى عنه بعد معرفتها

أميرة خالد(صدى):

يحتوي البصل الأخضر على الكثير من العناصر الغذائية المهمة التي تجعله أحد أهم الخضروات نظرا لخصائصه المقاومة للكثير من مسببات الأمراض مثل البكتيريا والفطريات، إلى جانب فوائده التي تعزز الصحة العامة. إليكم 8 من أهم فوائده:

1- يساعد على استقرار سكر الدم: وذلك لاحتوائه على الألياف والبوتاسيوم والحديد، التي تساعد على تنشيط خلايا الأنسولين.

2- يعزز نظام المناعة: نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة ومركبات الفينول التي تدعم المناعة وبالتالي تحسن قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.

3- تخفيض ضغط الدم المرتفع: إذ يساعد على تنشيط الدورة الدموية كما يساهم في مكافحة مستوى الكوليسترول المرتفع، وهي الخواص التي تعمل على الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

4- تعزيز صحة العظام: يحتوي البصل الاخضر على نسبة عالية من فيتامين سي (ج) الذي يساعد على الحماية من هشاشة العظام ويقويها، ومن ثم يقلل احتمالات التعرض للكسور.

5- تقوية حدة الإبصار: يحتوي البصل على فيتامين ” أ ” الذي يعد من الفيتامينات لصحة العين، كما يحتوي على فيتامين سي (ج) المقاوم للالتهابات ومضاد للأكسدة.

6- يساعد على فقدان الوزن: يحتوي البصل الاخضر على سعرات حرارية قليلة كما يساعد على تنشيط عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي تنشيط حرق الدهون، ومكافحة السمنة.

7- يحمي البشرة ويحافظ على صحة الشعر: فيتامين ” أ ” الموجود في البصل الأخضر مفيد للبشرة ولذلك يتم وضعه ضمن غالبية مستحضرات التجميل خلال السنوات الأخيرة، كما يساعد على نمو الشعر ويمنع تساقطه ويحافظ على كثافته.

8- يكافح الالتهابات والسموم: يحتوي البصل الأخضر على الألياف الغذائية. الألياف تساعد على تحسين عملية الهضم، والوقاية من مشكلات المعدة، كما يساعد البصل الاخضر على التخلص من السموم والترسبات في الجسم، ويكافح البكتيريا والفيروسات والجراثيم.