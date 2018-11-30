اعترافات مشينة لجاكي شان على الملأ

بكين(صدى):

اعترف الفنان الصيني اللامع جاكي شان في مذكرات تحت عنوان ” لا تكبر أبداً ” من المقرر أن تصدر بداية ديسمبر المقبل بأخطاء فادحة في حق زوجته وطفله وعائلته وكثير من المحيطين به .

وأكد “جاكي ” إنه كان عنيفا ومنفعلاً إلى درجة أنه كان يرمي فيها بابنه الرضيع في الغرفة ،و يقيم علاقات مع عاملات الجنس .

كما أعترف أنه قاد سياراته كثيراً وهو في حالة سكر، دون أن يكترث لأمر القوانين ، بل وذهب به الأمر إلى سحق سائق سيارة ” بورش ” أثناء السير ، وهشم سيارة مرسيدس أخرى في اليوم التالي .

وأقر بأنه كان يعامل زوجته الحبيبة بمنتهى العنف و خانها مع ملكة جمال آسيا سابقاً، “إلين إنج ” .

وقال ” جاكي أنه احتقر نفسه في أكثر من مرة وكان ينظر في المرآه قائلاً لنفسه ” انت ندل حقيقي ” .