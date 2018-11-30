رسمياً.. اكتمال دية السجين سالم الشمري بعد شفاعة ابن ثنيان

سعيد العجل(صدى):

أسدل الستار رسمياً، اليوم، على قضية السجين سالم بن جابر الشمري، بعد تنازل أهل الدم عن المبلغ المتبقي من الديه، تقديراً لوجاهة شيخ شمل عشائر الزميل من شمر فهد بن عبيد ابن ثنيان.

وكان السجين الشمري قدم أقدم على قتل مواطن آخر في مدينة عرعر قبل عدة سنوات، وتنازل عنه أهل المقتول تنازلاً مشروطاً مقابل 19 مليون ريال جمعت منها قبيلة شمر مبلغ 13 مليون وتبقى 6 ملايين لإكمال المبلغ المتفق عليه.

فقرر الشيخ ابن ثنيان التشفع للسجين عند ذوي القتيل، وذكرهم بعظمة العفو وأجره عند الله فاستجاب له أهل الدم وقرروا التنازل عن بقية المبلغ، وبذلك يعلن رسمياً إكتمال الديه المطلوبه على السجين سالم بن جابر الشمري.

من جهتم تقدم ذوو السجين بالشكر والعرفان للشيخ فهد بن عبيد الثنيان على جهوده الحثيثة ومساعيه في إقناع أهل الدم بقبول المبلغ الحالي والتنازل عن المتبقي، كما توجهو بشكرهم وامتنانهم إلى الشيخ شايش الخضع، وجميع المساهمين في عتق رقبة السجين من مشايخ وأعيان قبيلة شمر وقبيلة عنزة وقبيلة الروله .