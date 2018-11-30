بالفيديو.. بكاء هيستيري لفنانة مشهورة بعد كشفها علاقتها بوالدها

القاهرة(صدى):

دخلت النجمة المصرية منة فضالي في نوبة بكاء هيستيرية أثناء لقائها مع الإعلامية سمر يسري في برنامجها “حفلة 11″ وذلك حين سألتها ” يسري ” عن علاقتها بوالدها وتأثير ذلك على علاقتها بالرجال .

وكشفت ” فضالي ” أنها حرمت من لقاء والدها منذ 20 عام لأن كان يعيش في أميركا، ثم انتقل منها إلى السعودية، وكان كل ما يربطها به بعض الصور والخطابات حيث لم يكن هناك تكنولوجيا حديثة كالوقت الراهن .

وقالت أن والدها صدمها عندما قال لها إنه لا يشعر تجاهها بأي إحساس، عكس إخوتها الذين كانوا يعيشون معه.

فيما عبرت “فضالي ” عن شعورها بالإمتنان تجاه والدتها التي لعبت معها دور الأم والأب لكنها اعترفت على صعيد آخر بشعورها بالوحدة حيث أنها لا تعرف شئ عن اخوتها رغم كونهم يعيشون معها .