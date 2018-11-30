تطبيق العمل باللائحة التنفيذية لنظام ” مكافحة التدخين “

علي القحطاني(صدى):

تشرع الجهات المعنية اعتبارًا من اليوم العمل باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، حيث نص النظام ضمن مواده على منع التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها.

وشملت الأماكن الممنوع بها التدخين أيضًا، المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية سواء كانت ” حكومية أو خاصة ” ، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.

وتضمنت أيضًا وسائل النقل العامة برية أو جوية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وموقع إنتاج البترول ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه.

وعن الغرامة المفروضة، فإن النظام قد حدد غرامة مالية قدرها ٢٠٠ ريال لكل مَن يتعاطى التدخين في تلك المواقع التي حُدد فيها المنع.