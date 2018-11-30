إنفوجرافيك يوضح أهمية المشي للجسم في كل خطوة ودقيقة

ماجد محمد(صدى):

نشرت الهيئة العامة الرياضة إنفوجرافيك يوضح أهمية المشي للجسم في كل خطوة، مشيرة إلى أن 75 سعرة حرارية يتم حرقها لكل 3:2 كيلو مشى لمدة 30 دقيقة.

وأشارت هيئة الرياضة أن كل 100 سعرة يتم حرقها لكل 8:4 كيلو مشى لمدة 30 دقيقة، موضحة أن 150 دقيقة أسبوعيا تحسن الصحة وتحافظ على الوزن المثالي.

وأوضحت أن كل خطوة تسهم في حرق الدهون وتقليل نسبة الكوليسترول، إضافة إلى الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب.

ولفتت إلى أن كل خطوة تساعد في ضبط معدل ضغط الدم ودرء خطر السكتة الدماغية والوقاية من مرض السكري النوع الثاني، بالإضافة إلى تحسين المزاج وتخفيف القلق والتوتر.