إسقاط ” زائف ” لطائرة إسرائيلية في الجولان!

دمشق(صدى):

تراجعت وكالة الإعلام الروسية عن الأنباء التي قالتها في وقت سابق بشأن إسقاط قوات الدفاع الجوي السورية لطائرة إسرائيلية، وقالت إنها أسقطت عددا من الأهداف فقط.

وهاجم الجيش الإسرائيلي الخبر السابق عن اسقاط إحدى طائراته، ووصفه بالزائف، بينما أكد أن الدفاعات السورية لم تطلق إلا مقذوفا واحدا ذهب صوب منطقة مفتوحة في هضبة الجولان.

وكانت الطائرات الإسرئيلية قد استهدفت عددا من المواقع التابعة لحلفاء الجيش السوري، من ميليشيا حزب الله، وإيران.