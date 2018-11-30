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أعراض تؤكد وجود خلل في توازن الهرمونات لدى المرأة

أعراض تؤكد وجود خلل في توازن الهرمونات لدى المرأة
متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تتعرض المرأة لخلل في التوازن الهرموني ، ويٌصاحب هذه الحالة عدد من الأعراض حيث تشعر المرأة بشئ غير طبيعي يحدث لجسدها .

ومن هذه العلامات التي تٌشير إلى وجود خلل في التوازن الهرموني ويجب على السيدة استشارة طبيب :

* زيادة نمو الشعر غير المرغوب فيه علامة على خلل الهرمونات، وقد يصاحب ذلك مشاكل في الخصوبة .

* عودة حب الشباب ، وقد يحدث ذلك نتيجة زيادة هرمون التوستيسترون والذي يرتبط بزيادة التمثيل الغذائي.

* اكتساب الوزن غير المبرر علامة أخرى على ضرورة مراجعة الطبيب، فقد يكون السبب عدم التوازن بين هرموني التوستيسترون والاستروجين، أو زيادة مستوى الشهية مع ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول.

* التعب قد يكون علامة على نقص أحد الهرمونات ومنها الميلاتونين، كما قد تسبب زيادة هرمون البروجسترون زيادة الأرق، أو قد يحدث الأرق لفرط نشاط الغدة الدرقية.

* تساقط الشعر لدى المرأة يختلف عن الرجل، وهو غالباً بسبب عدم توازن هرموني.

* إذا لاحظت تسارع دقات القلب، أو ضعف العضلات، أو تزايد العطش دون أسباب واضحة قد يكون ذلك مؤشراً على عدم توازن الهرمونات.


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