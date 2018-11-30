” الإسلامية ” تدشن خدمة QR Code للوصول لقنوات التواصل الاجتماعي لمركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين

محمد السعران(صدى):

دشن مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بوينس آيرس بجمهورية الأرجنتين الشيخ علي بن عوضه الشمراني، اليوم (رمز الإستجابة السريعة QR Code الخاص بقنوات التواصل الاجتماعي للمركز)، بحضور معالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، ورئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية علي بن عبدالفتاح الحازمي، ولفيف من مسؤولي المركز.

وعقب مراسم التدشين، أوضح مدير المركز الشيخ على الشمراني في ــ تصريح له بهذه المناسبة ــ أن التدشين يأتي استجابة لتوجيهات معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد رئيس المجلس الأعلى لأمناء مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يولي المركز اهتمامه وعنايته لبيان الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهم الله ــ لنشر الصورة الحقيقية والوجه المشرق الناصع للإسلام.

وبين الشيخ الشمراني أن تطوير الخدمات الإلكترونية بالمركز سيسهم في التعريف بالبرامج والخدمات التي يقدمها المركز، وسيعكس حجم الدعم والاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة للمسلمين في كل مكان ولا سيما المسلمين في قارة أمريكا اللاتينية، مشيراً إلى أن تقنية رمز الاستجابة السريعة توفر إمكانية الوصول الفوري إلى روابط قنوات التواصل الاجتماعي للمركز، دون الاضطرار إلى إعادة كتابتها على متصفح الهاتف النقال.

وأضاف : كما يمكن أن تستخدم هذه التقنية الواعدة في تشفير المعلومات و تحويلها إلى رموز على بطاقات يمكن قراءتها باستخدام كاميرا الهاتف النقال، إضافة إلى ذلك يتميز رمز الاستجابة السريعة بإمكانية قراءته باستخدام هاتف نقال يحتوي على كاميرا و تطبيق يسمح بقراءة هذا النوع من الرموز، و هي أدوات واسعة الانتشار في عصرنا الحالي، مما يعد بمستقبل زاهر لهذه التقنية.

واختتم الشمراني تصريحه بأن المركز يسعى للتيسير على الزوار باختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية وتعدد لغاتهم ، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز عبر قنوات التواصل الاجتماعي لتسهيل الوصول للأهداف السامية التي أنشأ من أجلها المركز، وبما يتوافق مع رؤية المملكة (2030) وبرنامج التحول الوطني (2020) تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة للمملكة.

من ناحية أخرى، قام معالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين بجولة تفقدية على مرافق المركز، واستمع إلى شرح موجز عن المسجد والمدرسة والمعرض الدائم والقرية التراثية والبرامج والخدمات المتنوعة التي يقدمها المركز لزواره في قارة أمريكا الجنوبية، مشيداً بالجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإشراف ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لخدمة قاصدي وزوار المركز من مختلف دول العالم.

وفي ختام الزيارة قدَّم مدير المركز لمعالي الأستاذ عبدالله الحسين هدية تذكارية بهذه المناسبة، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.