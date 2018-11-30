” روبرتسون ” عن نيمار: يستمر في ممارسة التمثيل وادعاء السقوط

ماجد محمد(صدى):

انتقد أندي روبرتسون، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، اللاعب البرازيلي نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا؛ بسبب ادعاء السقوط بشكل مستمر.

حيث تمكن باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز بهدفين لهدف أمام ليفربول على ملعب ” بارك دي برينس ” في العاصمة الفرنسية باريس مساء الأربعاء.

وعن ذلك، قال ” روبرتسون ” : ” المنافس باريس كان متقدمًا ويحاول إهدار الوقت ” ، ثم توجه لـ ” نيمار ” قائلاً: ” يمكنك أن تمارس التمثيل، يمكنك فعل كل ذلك حقًا ” .

وتابع: ” أود معرفة كم دقيقة أهدرها المنافس في إضاعة الوقت، الأمر كان يثير الغضب، لكن عندما تلعب ضد باريس سان جيرمان يمكنك أن تتوقع هذا الأمر، خاصة في ظل وجود نيمار، في النهاية لم نتعامل مع الأمر بشكل جيد ” .

واختتم ” الأمر مثير للغضب عندما يدعي السقوط، هذا أصبح جزءًا من أسلوب لعبه، وكان علينا التعامل معه ” .