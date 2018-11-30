بالفيديو.. والد الطفل الذي طلب الـ ” مرسيدس ” : ولي العهد وعد فأوفي

عادل الحربي(صدى):

قال ‏محمد العطوي، والد الطفل عبدالله الذي طلب سيارة ” مرسيدس ” من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ” ولي العهد حفظه الله وعد فأوفى ” .

واستكمل: ” القصة بدأت منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وولي عهد لمنطقة تبوك، وكان أحد أفراد القبيلة عليه دية 30 مليون ريال، فتقدم ابني عبدالله بطلب من سموه الكريم فكان رده أيده الله (على خشمي ) ووعد فأوفى ” .

وأوضح ” العطوي ” خلال برنامج ” يا هلا ” ، أنه قرر التبرع بالسيارة لسداد دية لأحد أفراد القبيلة.

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