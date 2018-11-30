حبس 13 متهما بينهم حسين المعتوق لتسترهم على خلية العبدلي

خالد الظفيري(صدى):

أمرت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس 13 متهماً بسبب التستر على خلية العبدلي والتخابر لصالحهم ومن بينهم أمين عام التحالف الإسلامي حسين المعتوق.

و‏أصدرت المحكمة في قضية التستر على الهاربين من تنفيذ الحكم النهائي في قضية خلية العبدلي والتخابر مع إيران حكما غيابياً للمتهمين الأول والثاني بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وبحسب الحكم الصادر فإنه يتم وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وبحبس المتهمين من الثالث حتى الثالث عشر بالحبس سنة، وإعفاء المتهم الـ14 من العقاب.