حبس 13 متهما بينهم حسين المعتوق لتسترهم على خلية العبدلي
أمرت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس 13 متهماً بسبب التستر على خلية العبدلي والتخابر لصالحهم ومن بينهم أمين عام التحالف الإسلامي حسين المعتوق.
وأصدرت المحكمة في قضية التستر على الهاربين من تنفيذ الحكم النهائي في قضية خلية العبدلي والتخابر مع إيران حكما غيابياً للمتهمين الأول والثاني بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وبحسب الحكم الصادر فإنه يتم وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وبحبس المتهمين من الثالث حتى الثالث عشر بالحبس سنة، وإعفاء المتهم الـ14 من العقاب.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2415 ] نشر منذ 2 ساعتين
بصراحة عقوبات مرعبة يا اخواننا الكويتيين
ابشركم كل الهاربين بيجوكم ركض ينفذو العقوبات
ذول عالم لا ينفع معهم غير دعس الوجية إذا لم يذل ويدعس ويعبد بدين اهلة صح والله إنهم سيستأسدون وغدآ تشوفون