للجنسين.. غرفة الرياض تعلن عن 193 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

دعت غرفة الرياض الراغبين في التوظيف للتقدم بأوراقهم إلى شركات الناصر، والموارد التجارية المحدودة ودكتور كيف القابضة، والرميزان للتدريب، ومدرسة مياسين المعرفة الأهلية، التي أعلنت عن وجود 193 وظيفة شاغرة لديها.

ويتم التقديم للوظائف بداية من يوم الإثنين المقبل 3 ديسمبر، ولمدة 3 ايام، على الرابط التالي هنـــا .

وأعلنت الشركات الخمسة عن وظائف تحت المسيات التالية:

ممثل مبيعات، ممثل مبيعات أول، بائع عطور، مقدم خدمة، مقدمة خدمة، بائعة ذهب ومجوهرات، معلمة علوم (باللغة العربية)، معلمة علوم (باللغة الإنجليزية)، معلمة رياضيات (باللغة العربية)، معلمة رياضيات (باللغة الإنجليزية)، معلمة لغة إنجليزية، معلمة لغتي، معلمة رياض أطفال، معلمة علوم إسلامية، معلمة فنون، معلمة حاسب وتقنية معلومات.