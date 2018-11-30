إزالة تعديات طالت مواقع حكومية بمحايل عسير

أبها(صدى):

قامت بلدية محايل عسير الأربعاء الماضي بإزالة تعديات طالت مواقع حكومية وأراضي بيضاء في المحافظة.

حيث بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 1.7 مليون متر مربع، أقام عليها مواطنون شبوك وحواجز وعقوم ترابية.

وعن ذلك، أوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع، أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية والمختصة بمتابعة التعديات على الأراضي الحكومية البيضاء، رصدت تعديات من عددٍ من المواطنين على أراضٍ حكومية دون أي مستمسكات شرعية لديهم، وهو الأمر الذي استوجب إزالة هذه التعديات.

كما أبان ” آل مصمع ” أن آليات البلدية شرعت على الفور في إزالة جميع الإحداثيات المقامة على الأراضي المذكورة، من شبوك وحواجز وعقوم ترابية.