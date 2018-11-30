وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين بفرع بي إيه إي سيستمز بالظهران

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بي إيه إي سيستمز باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية للمواطنين والمقيمين من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الظهران.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية :

مهندس هياكل إنشائية ويشترط درجة البكاليريوس في تخصصات “الهندسة الميكانيكية ، والهندسة الكهربائية ”

. رئيس تقديم التدريب- التايفون ويشترط الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة

ممارسة مراقبة التصدير ويشترط درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي : هنا