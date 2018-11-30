أطماع أردوغان تشعل حرب الغاز في مياه البحر المتوسط

أنقرة(صدى):

ازدادت أطماع تركيا في موارد البحر الطبيعية،ولوحظ ذلك مؤخرا بعد رفضها لأي مشاريع تنقيب عن الغاز والنفط تنفذها قبرص في شرق المتوسط.

وشددت تركيا علي أنها ” لن تقبل ” أي محاولات لاستخراج الموارد الطبيعة، سواء ” في بلادها أو قبرص أو في شرق البحر المتوسط ” مما يؤكد نية تركيا في الاستحواذ والاستيلاء على مناقصة للتنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص.

وأثارت تركيا الجدل بشأن رفضها التنقيب قبالة السواحل القبرصية عندما وجهت أنقرة تهديدا أكثر من مرة باستخدام القوة ضد سفن كانت متجهة إلى شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز لصالح اليونان.

وأوقفت أنقرة بوارج تركية سفينة تابعة لشركة ” إيني ” ، بحجة وجود نشاطات عسكرية في المنطقة المقصودة.

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعمال التنقيب من الجانب اليوناني في قبرص ” متهورة ” ، و تشكل خطورة على موارد قبرص واليونان الطبيعية.