شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين، على مسمى ” محلل التطوير الوظيفي ” ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبانت الشركة أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في تخصصات ” الموارد البشرية، وإدارة الأعمال ” أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2018م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، من خلال الرابط التالي هنــا .