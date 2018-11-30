القرية التراثية برجال ألمع تستقبل الإعلاميين

سعيد العجل(صدى):

تنظم هيئة السياحة والتراث الوطني في منطقة عسير زيارة لعدد من الإعلاميين والكتاب للقرية التراثية في رجال المع التي تستعد لتسجيلها ضمن مواقع التراث العالمي حيث تعتبر القرية من الأماكن التي تتميز بالعمق التاريخي والطابع التراثي .

وتأتي هذه الزيارة في ظل الرسالة التي يحملها الإعلام على عاتقه وابراز الجوانب الثقافية والتراثية للقرية من خلال التغطية الميدانية واقتباس القصص الصحفية والتفاصيل لتكون دعوة مفتوحة للزيارة والاطلاع وجرعة ثقافية للقارئ .

تجدر الاشارة إلى أن الزيارة من تنفيذ رونق الابداع وبدعم شركة بازار السعودية وبمشاركة ٣٠ إعلامي من مختلف الصحف الورقية والالكترونية والقنوات والاذاعات.