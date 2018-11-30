32 وظيفة شاغرة بجنرال إليكتريك بـ 5 فروع

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة جنرال إليكتريك باب التوظيف أمام المواطنين والمقيمن من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة بفروع الرياض، والدمام، والخبر، والظهران، والأحساء .

وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة هي :

أخصائي مراقبة جودة الإنتاج ، مدير أول الإقتراحات ، مستشار أول ، مشغل أول حقل- ضغط الضخ ، أخصائي جمركي أول- الخدمات اللوجيستية ، قائد منطقة التصدير- استيراد الخدمات اللوجيستية ، مشغل حقل ، عدد 2 مستشار ، مدير أول الإقتراحات ، عدد 2مدير الإستشارات ، مساعد تنفيذي ، أخصائي حقل عام ” أنابيب ملتفة ” ، مدير أول العمليات ، مستشار تكامل سير العمل ، مدير مبيعات أنظمة المراقبة الفنية ،

.

كما طلبت ” إليكتريك ” مهندس دعم فني ، مشرف موقع البئر ، أخصائي حقل- الكسارات ، مساعد المراقب المالي ، مدير- المبيعات الرقمية والقنوات ، أخصائي إدارة المشروع ، مهندس- الخدمات الجغرافية ، مشرف موقع- العمليات المتكاملة ، أخصائي الموارد وجودة الخدمات ، مهندس حقل- السلامة والصحة والبيئية ، ، ،أخصائي خدمات الموقع ، مستشار أول تحليلي ، مستشار فني ، مشرف موقع- مناوب ليلي .

وللتقديم ومعرفة التفاصيل يمكن الدخول على الرابط التالي هنا .