بالصور.. هيونداي باليسايد 2020 الجديدة تنطلق رسمياً

أميرة خالد(صدى):

تنوي هيونداي الدخول لأول مرة إلى فئة الـSUV الكبيرة مع باليسايد 2020 ذات الثلاثة صفوف من المقاعد التي تكفي 8 أشخاص، وذلك بعد تدشينها بمعرض لوس أنجلوس للسيارات 2018.

تأتي باليسايد مع شبك أمامي تتكامل معه مصابيح LED الأمامية والنهارية، إضافة لوجود شارات إنعطافات بالمرايا الجانبية كي يتسق التصميم مع موديلات هيونداي الأخرى مثل كونا وسنتافي، مع ديناميكية هوائية عالية بفضل انحناء العمود الأمامي والجناح الخلفي ومنطقة التبريد الأمامية الكبيرة.

أما بالداخل، فسوف نجد مجموعة من فاخرة من كسوات جلد نابا الفاخر، زر لطي مقاعد الصفين الثاني والثالث من المقاعد اللذان يتوفران على عدد من منافذ USB، بينما نجد بالأمام شاشة عدادات 12.3 إنش رقمية بالكامل، شاشة 10.25 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي الداعم لأندرويد أوتو وآبل كار بلاي مع الشحن اللاسلكي السريع، كما يوجد نظام صوتي محيطي، إضافة إلى شاشة علوية تعرض كل من السرعة، مؤشرات مثبت السرعة، نظام الملاحة، وعدد من الأنظمة المساعدة للسائق.

للحفاظ على راحة الركوب والثبات، تأتي بالسايد مع عجلات 18 و20 إنش، بينما تم استخدام الألمنيوم في صنع عدد من أجزاء مفاصل التوجيه الأمامية والحوامل الخلفية مع تخفيف وزن أذرع نظام التعليق الأمامية.

يوفر نظام الدفع الرباعي الاختياري القادم باسم HTRAC عدة أنماط قيادة هي العادي، الرياضي، الذكي، إضافة لوضع الثلوج الذي يحسن من معدل احتكاك العجلات لزيادة التحكم في الأراضي الزلقة عبر توزيع العزم الأمامي والخلفي مع التحكم في مستوى الإنزلاق لليسار أو اليمين إضافة لوجود معامل إغلاق رباعي.

تستمد باليسايد طاقتها عبر محرك 3.8 لتر 6 سلندر بقوة 291 حصان و355 نيوتن.متر بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات مع دفع ثنائي أو رباعي.

وتضم كافة موديلات هيونداي باليسايد 2020 مجموعة متنوعة من أنظمة الأمان، وهو ما يتضمن تفادي الاصطدامات الأمامية مع استشعار المشاة، تفادي الاصطدامات بالبقعة العمياء، مساعد تتبع المسار، مساعد تفادي الاصطدام الخلفي، مساعد الخروج الآمن من الركن، مساعد الإضاءة العالية، تنبيه السائق عند التشتت ومثبت السرعة الذكي مع التشغيل والإيقاف.

بينما توجد أيضاً خاصية مميزة تحمل اسم تنبيه الركاب الخلفيين، والتي تعمل باستخدام مستشعر فوق صوتي لالتقاط حركة الأطفال والحيوانات الأليفة بالخلف وتنبه السائق لتفقد المقاعد الخلفية عند الخروج من السيارة، وفي حالة التقاط حركة بعد الخروج من السيارة، سيتم ضغط بوق السيارة وإرسال تنبيهات للسائق على هاتفه الذكي، إضافة لوجود 7 وسائد هوائية.

هذا وسوف تأتي هيونداي باليسايد 2020 مع عدة ألوان تتضمن الأسود، الأبيض، الفضي، الرمادي، الأحمر الداكن، والأخضر، على أن تصل للأسواق العالمية نهاية العام المقبل.