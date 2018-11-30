بالفيديو .. ” ديك ” يختار بنفسه شريكتين لحياته
في واقعة طريفة اختار ديك عملاق بنفسه شريكتين لحياته بعدما عانى من الوحدة لفترة طويلة، حيث ساعده صاحبه من خلال وسائل التواصل الإجتماعي .
ووفقاً لروسيا اليوم، فإن لديك ” ميركلي ” يحظى بشهرة واسعة بسبب حجمه المبهر حيث بلغ ارتفاعه 91 سنتيمترا ووزنه 7.7 كيلوجرام.
من جانبه أكد المزارع ” فايتي سيفاي ” ، في كوسوفو، أن وزن ديكه حقيقي بالفعل كونه من سلالة دجاج براما التي تصل أوزان طيورها في المتوسط إلى 5.5 كيلوجرام.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11726 ] نشر منذ 3 ساعات
مبروك يستاهل المعدد😊😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59355 ] نشر منذ 3 ساعات
ديك طيب ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11881 ] نشر منذ 3 ساعات
يبغى له ربط حويصلة ……. مبروك يا بطران
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتى انا ابغى شريكتين لحياتي
السعودي[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهم شي العدل
بوخالد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ياكبر خصاه.😂