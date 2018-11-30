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بالفيديو .. ” ديك ” يختار بنفسه شريكتين لحياته

بالفيديو .. ” ديك ” يختار بنفسه شريكتين لحياته
موسكو(صدى):

في واقعة طريفة اختار ديك عملاق بنفسه شريكتين لحياته بعدما عانى من الوحدة لفترة طويلة، حيث ساعده صاحبه من خلال وسائل التواصل الإجتماعي .

ووفقاً لروسيا اليوم، فإن لديك ” ميركلي ” يحظى بشهرة واسعة بسبب حجمه المبهر حيث بلغ ارتفاعه 91 سنتيمترا ووزنه 7.7 كيلوجرام.

من جانبه أكد المزارع ” فايتي سيفاي ” ، في كوسوفو، أن وزن ديكه حقيقي بالفعل كونه من سلالة دجاج براما التي تصل أوزان طيورها في المتوسط إلى 5.5 كيلوجرام.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11881 ] نشر منذ 3 ساعات

يبغى له ربط حويصلة ……. مبروك يا بطران

[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 2 ساعتين

اهم شي العدل

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ياكبر خصاه.😂

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