بوكاجونيوز يرفض عقوبات كونميبول على ريفربليت ويلوح باللجوء للمحكمة الدولية

ماجد محمد(صدى):

اعترض نادي بوكاجونيورز الأرجنتيني على العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط باتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) على نادي ريفر بليت بعد الشغب الذي تسببت فيه جماهير الأخير واعتدائها على حافلة بوكاجونيورز وإصابة عدد من اللاعبين.

وغرمت اللجنة نادي ريفر بليت 400 ألف دولار كما حرمت الجمهور من حضور مباراتين للفريق على ملعبه “مونيمنتال” في النسخة المقبلة من البطولة.

وأصدر بوكاجونيورز بيانا رسميا أكد فيه أنه سيستأنف القرار، ملوحا باللجوء للفيفا والمحكة الرياضية الدولية في سويسرا، مشيرا إلى أن اللجنة بررت العقوبات على ريفر بليت على نحو لا يرضي بوكاجونيورز الذي عاني خلال الأيام الأخيرة من اعتداءات متكررة على جماهيره ولاعبيه.

واعتدت جماهير ريفر بليت على لاعبي بوكاجونيورز خلال توجهها لملعب مونيمنتال لخوض مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، يوم السبت الماضي، قبل أن تؤجل المباراة لليوم التالي، فكررت الجماهير اعتداءاتها، مما تسبب في تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

وكشف كونميبول أمس أن المباراة ستقام خارج الأرجنتين وتحديدا على ملعب نادي ريال مدريد في إسبانيا يوم 9 ديسمبر المقبل لتحديد المتأهل من ريفر بليت وبوكاجونيورز لكأس العالم للأندية.