بالصور.. تطورات بقضية القطري مغتصب المعلمة.. والأم تهدد بالتصعيد ضد قطر

طلال الضوي(صدى):

خففت محكمة قطرية حكم الاعدام الصادر بحق احد مواطنيها الى السجن لمدة خمس سنوات في قضية اغتصاب وقتل وحرق جثة معلمة انجليزية كانت تعمل في الدوحة قبل خمس سنوات، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” قطري يغتصب بريطانية ويحرق جثتها ووالدتها تصف عقوبته بـ ” المهزلة ” .

ففي الوقت الذي يحاول فيه تنظيم ” الحمدين ” أن يظهر نفسه في مظهر الديمقراطي والمتحضر والباحث عن حقوق الإنسان، تظهر بعض القضايا والملفات إلى العلن لتفضح كذبهم، وتشمل هذه القضايا قضية المعلمة البريطانية لورين باترسون.

وفي هذا السياق، سلطت صحيفة ” ذي صن ” البريطانية الضوء على هذه القضية، حيث كشفت أن محكمة الجنايات القطرية قامت بتخفيف حكم بالإعدام على القطري بدر هاشم خميس جابر، والذي كان قد صدر في عام 2014 بسبب إدانته باغتصاب وقتل ” باترسون ” فيما قام بعد ذلك أيضًا بحرق جثتها ودفنها في صحراء قطر.

وعن ذلك، وصفت والدة الضحية ” باترسون ” أحكام القضاء القطري بـ ” المخزية ” ، وتساءلت قائلة: ” هل هذه هي العدالة؟، هل لأنه قطري الجنسية يتم تخفيف الحكم عليه؟ ” .

حيث أشارت أن ذلك الحكم يدل على أن القاتل يكون فوق القانون في الدوحة فقط لأنه قطري، وعن غياب العدالة والنزاهة عن القضاء القطري.

وأوضحت والدة ” باترسون ” أنها ستتجه لأخذ خطوات تصعيدية عبر السلطات البريطانية؛ وذلك بهدف إعادة حق ابنتها الذي لم يسترده القضاء القطري.

كما أبانت أنها ستقوم بالتنسيق مع الحامي الخاص بها، كما ستلتقي السفير البريطاني؛ من أجل ترتيب الخطوات التي ستقوم بها لتحقيق العدالة في قضية ابنتها بعد أن تم إهدارها لصالح مواطن قطري.

كان الجاني الذي يدعى بدر خميس عبدالله الجبر، قد اغتصب لورين في اكتوبر ٢٠١٣ قبل ان يطعنها بسكين في الصدر ثم احرق جثتها ودفنها في الصحراء حيث عثرت على جثتها وتأكدت منها عبر تحليل الحمض النووي، بينما صدر الحكم بإعدامه عام ٢٠١٤ في حين خففت محكمة الاستئناف القطرية الحكم الى السجن ٥ سنوات يوم الاثنين الماضي.

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