طبيب سكران يجري ولادة قيصرية ويتسبب في وفاة الأم وابنها

نيودلهي(صدى):

تسبب طبيب هندي ” سكران ” في كارثة بعد إجراءه لعملية قيصرية أدت إلى وفاة الطفل المولود وأمه على الفور .

ووفقاً لروسيا اليوم، فقد قام الطبيب ” بي جيه لاخاني ” بإبلاغ الشرطة عن نفسه خوفاً من انتقام عائلة الأم .

وبعد الفحص الطبي للطبيب الذي يدعى ” بي جيه لاخاني ” ثبت بالفعل أنه كان مخمور وتجري الشرطة التحقيقات معه إنتظاراً للعقوبة القانونية .

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