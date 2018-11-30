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طبيب سكران يجري ولادة قيصرية ويتسبب في وفاة الأم وابنها

طبيب سكران يجري ولادة قيصرية ويتسبب في وفاة الأم وابنها
نيودلهي(صدى):

تسبب طبيب هندي ” سكران ” في كارثة بعد إجراءه لعملية قيصرية أدت إلى وفاة الطفل المولود وأمه على الفور .

ووفقاً لروسيا اليوم، فقد قام الطبيب ” بي جيه لاخاني ” بإبلاغ الشرطة عن نفسه خوفاً من انتقام عائلة الأم .
وبعد الفحص الطبي للطبيب الذي يدعى ” بي جيه لاخاني ” ثبت بالفعل أنه كان مخمور وتجري الشرطة التحقيقات معه إنتظاراً للعقوبة القانونية .
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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 59335 ] نشر منذ 52 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, هذا ارتكب جرائم ثلاث في خطوة واحده ,,

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