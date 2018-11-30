مواجهة صعبة بين الأهلي والفيحاء

ماجد محمد(صدى):

يستعد الأهلي للقاء الفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، الساعة 6:30 مساء بجدة.

ويدرك جماهير الأهلي صعوبة المواجهة، حيث يواجهون فريقاً يبحث عن الثلاث نقاط للابتعاد عن مراكز الخطر، كما تعني نقاط اللقاء مكسب كبير للأهلي في طريق المنافسة على صدارة الترتيب، ويحتل الفريق الأخضر المركز الثالث وبحوزته 22 نقطة.

ويعمد مدرب الأهلي الأرجنتيني بابلو غويدي إلى الضغط على المنافس واللعب على الكرات الطويلة لخط المقدمة من أجل تحقيق الفوز، ويغيب عن المشاركة المدافع معتز هوساوي، ومهاجم الرأس الأخضر ديجانيني تفاريس للإصابة، ومن أهم الأوراق لدى غويدي لاعبا الوسط المصري عبدالله السعيد والبرازيلي جوزيف دي سوزا، والمهاجم السوري عمر السومة.

على صعيد آخر، يطمح الفيحاء لتحقيق الفوز الرابع له في المسابقة، ويحتل المركز الـعاشر بـ11 نقطة، إذ نجح في الجولات الأخيرة بتقديم المستوى الفني المرتفع، ومن المنتظر أن يلعب الصربي سلافيوليوب موسلين.

ويواجه القادسية نظيره الفيصلي، وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الساعة 5:25 مساءً، ويبحث لاعبو القادسية عن تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى فني يرضي طموحات الجماهير، فيما يطمح أصحاب الضيافة إلى إحراز الفوز الثالث على التوالي بعد الفوز على الأهلي والرائد في الجولتين الماضيتين.