بيكيه يتحدث عن عودة نيمار وعلاقته بلاعبي برشلونة

نواف السالم(صدى):

أكد المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أن عودة زميله السابق، البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ملعب كامب نو تبدو صعبة على الرغم من العلاقة الجيدة بينه وجميع اللاعبين.

ورحل نيمار عن برشلونة صيف العام 2017 منتقلا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الذي دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي، البالغ 222 مليون يورو.

وقال بيكيه في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو: ” الأمر صعب. جميعنا نرتبط به بعلاقة جيدة، لكن لا أعتقد ان عودة نيمار للفريق تبدو سهلة. هو لاعب جيد لكنه هو من قرر الرحيل عن برشلونة ” .

وتابع: ” على كل حال نحن نركز اكثر على حصد الألقاب والمنافسة، وسننتظر ما الذي يمكن أن يحدث في انتقالات الصيف المقبلة ” .

وتنتشر خلال الأيام الأخيرة أنباء وتصريحات من كل جانب عن عودة نيمار إلى برشلونة وهي الأنباء التي تلقى تباينا من جانب الجماهير التي عبرت سابقا عن غضبها من مغادرة اللاعب للنادي بهذه الطريقة المفاجئة.